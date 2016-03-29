Глава секретаріату спікера Ради претендує на посаду в "уряді Гройсмана"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора йшлося на зустрічі президента України Петра Порошенка з фракцією БПП.

Як відомо, 32-річний Олександр Саєнко - киянин, має вищу юридичну освіту, пройшов навчання за Програмою розвитку лідерства в Канадській школі публічної служби та в Центрі креативного лідерства США.

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Як раніше повідомляв УНІАН, ЗМІ з'ясували імена ймовірних претендентів на посади в "Кабміні Гройсмана".

Серед них в тому числі перший заступник глави АПУ Віталій Ковальчук і заступник глави АПУ Дмитро Шимків. Останній вже виключив можливість свого призначення.

Крім того, за даними ЗМІ, свої посади в Кабінеті міністрів можуть зберегти глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр інформполітики Юрій Стець, тоді як діючого міністра соцполітики Павла Розенка пропонується перевести на посаду віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань.