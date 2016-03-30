Гройсман: Краще провалити переговори про коаліцію і уряд, ніж перетворити їх на торги

Про це він сказав у відеозаяві, розміщеній на його сторінці у Facebook.

Голова ВР наголосив, що «переговори не можуть бути перетворені на будь-які торги».

«Краще такі переговори провалити, ніж розвалити країну», - наголосив Гройсман.

В той же час він переконаний, що вихід з нинішньої складної політичної ситуації буде знайдено.

Гройсман зазначив, що вірить, що в парламенті достатньо сил, які «хочуть об’єднатися, знайти рішення і почати витягувати країну з тієї кризи, в якій ми сьогодні знаходимося».

Читайте такожГройсман вніс до Ради законопроект про дозвіл словацькому екс-міністру очолити Мінфін без громадянства України

Крім того, він заявив, що не піддасться на «шантаж олігархів».

«Я ніколи не піддамся на шантаж олігархів, корупціонерів, популістів, що є не менш загрозливо для нашої держави. Я ніколи не погоджуся працювати в уряді, який буде сповідувати якісь інші принципи, а не принципи реальної боротьби з корупцією, реального розвитку нашої країни і вирішення дуже чітких проблем, які сьогодні хвилюють українського громадянина».

Гройсман переконаний, що «цей уряд має спиратися не на популістичну, а на реальну коаліцію, яка хоче робити зміни в нашій державі».

«Я ніколи не підпишуся під зобов’язанням обслуговувати якісь клани, олігархів», - підкреслив він.

Читайте також"Народний фронт": Аваков і Петренко мають залишитися в уряді