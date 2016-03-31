Ще два нардепи вирішили поповнити ряди фракції БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кишкар сказав в коментарі журналістам.

Він також зазначив, що його вимога – "виступ пана Гройсмана із взяттям публічних зобов'язань щодо виконання коаліційної угоди".

На питання, чи знає він про входження інших позафракційних депутатів у БПП, Кишкар повідомив, що Кривенко також написав відповідну заяву.

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Зазначимо, Кишкар і Кривенко обидва пройшли в український парламент від партії "Самопоміч", однак були виключені з фракції цієї партії разом з ще трьома депутатами у вересні 2015 року.

Причиною цього стало голосування 31 серпня 2015 року за проект змін до Конституції. Тоді 26 депутатів з фракції "Самопоміч" проголосували "проти", а 5 - "за": Ганна Гопко, Павло Кишкар, Вікторія Пташник, Остап Єднак і Віктор Кривенко, за що і були виключені з фракції.

Як повідомляв УНІАН, вчора до фракції БПП у Верховній Раді також приєдналася виключена з "Самопомочи" рік тому нардеп Ірина Суслова.