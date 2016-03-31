БПП та "Самопоміч" проведуть спільне засідання у Раді

Наразі депутати збираються в одному із залів парламенту і не повідомляють, про що говоритимуть на зустрічі, передає "Українська правда".

Зазначимо, що у Раді тривають пошуки нового формату коаліції.

Читайте такожВ БПП очікують, що коаліція буде сформована сьогодні

Позафракційним мажоритарникам пропонують вступити до лав фракцій БПП і "Народного фронту".

Раніше про те, що "Самопоміч" поки не бере участі у переговорах щодо створення нової коаліції, заявляв лідер Радикальної партії Олег Ляшко.