БПП та "Самопоміч" проведуть спільне засідання у Раді
12:43, 31 березня 2016Політика
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Фракції "БПП "Солідарність" та "Самопоміч" проведуть спільне засідання фракцій.
REUTERS
Наразі депутати збираються в одному із залів парламенту і не повідомляють, про що говоритимуть на зустрічі, передає "Українська правда".
Зазначимо, що у Раді тривають пошуки нового формату коаліції.
Читайте такожВ БПП очікують, що коаліція буде сформована сьогодні
Позафракційним мажоритарникам пропонують вступити до лав фракцій БПП і "Народного фронту".
Раніше про те, що "Самопоміч" поки не бере участі у переговорах щодо створення нової коаліції, заявляв лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
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