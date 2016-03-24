"Самопоміч" назвала умови, за яких проголосує за нового прем'єра

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сторінці партії у Facebook.

"Сьогодні під час зустрічі голів фракцій колишньої коаліції була озвучена пропозиція сформувати Уряд на чолі з Володимиром Гройсманом разом із твердженням про готовність піти у відставку нинішнім прем'єром", - йдеться в повідомленні.

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При цьому зазначається, що "Самопоміч" була єдиною фракцією, яка готова була підтримати кандидатуру Наталії Яресько на посаду прем’єра.

"Прикрим є те, що фракція "Самопоміч", залишаючись в опозиції, виявилася єдиною фракцією, яка готова була підтримати технократичний уряд на чолі із Наталею Яресько. Так само сумно спостерігати за спробами наших колег у парламенті сховатися від відповідальності за неспроможність підтримати ідею уряду незалежних, "нічиїх" людей", - зазначили у партії.

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Також у "Самопомочі" вважають, що будь-який прем'єр-міністр приречений бути неуспішним за умови постійної загрози нової політичної кризи та дочасних виборів.

"Через відсутність цього розуміння фракції парламенту не сприймають як необхідність - новий закон про вибори до парламенту за пропорційною системою з відкритими списками та нову ЦВК, а також ідею неполітичного генпрокурора. Небажання потенційної коаліції прийняти новий закон про вибори на пропорційній основі з відкритими списками ми вважаємо загрозою українським реформам та державності", - наголошується в заяві.

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У "Самопомочі зазначили, що залишаються в опозиції, однак готові допомогти коаліції сформувати уряд за умови виконання низки умов. "Готові допомогти новоствореній коаліції ухвалити таке рішення за умови обрання неполітичного генпрокурора, формування нового складу ЦВК, і прийняття закону про вибори на пропорційній основі з відкритими списками", - повідомили в політсилі.