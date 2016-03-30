В НАБУ розповіли подробиці спецоперації з затримання судді-стрільця в Одесі

Про це йдеться у повідомленні НАБУ на його сторінці у Facebook.

"До кінця дня на сайті Антикорупційного бюро України буде оприлюднено відео зі спецоперації з викриття судді в Одесі, що розвіє навмисно запущені в інформаційний простір чутки та підтвердить наступні обставини інциденту зі стріляниною під час спецоперації в Одесі", - сказано у ньому.

Зазначається, що інцидент із перестрілкою стався під час проведення обшуку у приватному будинку судді. Підозрюваний відмовився надати правоохоронцям доступ до свого приміщення і погрожував відкрити вогонь. Суддю неодноразово було голосно повідомлено, до якого правоохоронного органу належать співробітники, яка мета їхнього візиту, які слідчі дії планується проводити. Співробітники також повідомили про наявність постанови суду на проведення обшуку та просили не чинити опір.

"Після вжиття заходів для примусового відкриття дверей працівники НАБУ піднялися на 2-й поверх будинку. У цей момент суддя здійснив у їхній бік два постріли, що може бути кваліфіковано як посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст.348 КК України). У відповідь працівники НАБУ зробили один попереджувальний постріл, після чого суддя покинув приміщення через вікно. Внаслідок перестрілки ніхто не постраждав", - стверджує НАБУ.

За результатами обшуку було вилучено 120 тисяч гривень, які є предметом неправомірної вигоди. Місцезнаходження судді встановлено, йому повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

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В межах кримінального провадження затримано посередника, через якого суддя отримував хабар. Причетність ще одного працівника Малиновського суду перевіряється.

Також здійснюється експертиза зброї, яку застосовував суддя по відношенню до працівників НАБУ.

"Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький невідкладно направив до Верховного Суду України та Верховної Ради подання про зняття недоторканості судді та надання дозволу на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Верховний Суд та більшість народних депутатів профільного комітету підтримали клопотання антикорупційного прокурора", - інформує НАБУ.

Крім того, Антикорупційне бюро заявляє, що після встановлення місцезнаходження суддю оглянули лікарі та знайшли тілесні ушкодження, які він, ймовірно, наніс собі сам.

"За висновками лікарів ці ушкодження не становлять загрози його життю та здоров’ю. На тілі судді лікарями також були знайдені ознаки того, що суддя завдавав собі схожих тілесних ушкоджень раніше. Наразі у слідства є постанова прокурора про здійснення огляду судді судмедекспертом. Також планується проведення судово-психіатричної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Відомство підкреслює, що звинувачення на його адресу з боку голови Ради суддів України Валентини Сімоненко у спробі доведення одеського судді-хабарника до самогубства безпідставні та абсурдні.

"Працівники НАБУ та поліції діяли у повній відповідності до законодавства України. Якщо діяння, спрямовані на документування фактів отримання хабара вважати спробою доведення до самогубства, тоді боротьба з корупцією не матиме жодного сенсу", - підкреслює НАБУ.