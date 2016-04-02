АП: Новий склад коаліції визначиться в найближчі дні

21:59, 02 квітня 2016
Політика
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Глава Адміністрації президента України Борис Ложкін запевняє, що новий склад коаліції визначиться в найближчі дні.

Фото УНИАН

Про це він повідомив сьогодні в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Я впевнений, що Україна цю допомогу (1 млрд. доларів кредитних гарантій від США - УНІАН) отримає. Ми незабаром сформуємо новий Кабмін, впевнений в цьому, і реформи будуть активно проводитися, так що дай бог, вже найближчим часом буде отримана ця допомога», - заявив він.

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«Не йде зараз мова, що коаліція буде створена на двох, трьох або чотирьох. Йдуть переговори між різними фракціями парламенту, і я дуже розраховую на те, що всі свідомі депутати і всі фракції, які думають про долю країни, про те, що нам необхідно активізувати проведення реформ, - вони візьмуть участь у створенні нової коаліції. Якою вона буде, ми це побачимо в найближчі дні», - додав Ложкін.

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