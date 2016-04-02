Порошенко очікує на врегулювання політичної кризи в Україні у найближчі дні чи години

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу для представників ЗМІ у приміщенні Саміту з ядерної безпеки сьогодні у Вашингтоні.

«Я думаю, що ми дуже наближені до цього (вирішення політичної кризи - УНІАН), до кінця тижня ще є час. Нам вдасться зробити відповідні заяви щодо формування нової коаліції, підтримки пропозицій нового прем’єра та нового складу уряду», - заявив він.

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«Я достатньо оптимістично налаштований і впевнений, що українські парламентарі продемонструють відповідний рівень відповідальності», - додав президент.

Порошенко впевнений, що буде створена нова коаліція та йому надійде пропозиція щодо кандидатури нового прем’єр-міністра.

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«Ми не будемо затягувати з цим процесом і залишилися точно не тижні, мова йдеться про дні, навіть години», - резюмував Порошенко.