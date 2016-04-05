У МЗС назвали дату оголошення Нідерландами результатів референдуму щодо асоціації Україна-ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, по це сказав на брифінгу посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Відповідно до законодавства Нідерландів, остаточні результати мають бути оголошені 12 квітня. За цей час не лише буде проведений підрахунок всіх голосів, а й спливе термін подачі апеляцій, різноманітних скарг", - зазначив дипломат.

Він нагадав, що, відповідно до законодавства Нідерландів, референдум є консультативним, тому коли будуть відомі його результати, "необхідно буде подивитися в бік уряду Нідерландів".

"Саме уряд має оголосити, що він планує зробити з результатами, отриманими на референдумі. Між 6-м і 12-м числом ми зрозуміємо долю угоди про асоціацію в Нідерландах", - сказав Кулеба і застеріг від висновків 6-го увечері, або 7-го з ранку про те, "що все пропало".

Водночас посол зауважив, що для самого уряду Нідерландів ситуація з референдумом "є непростою".

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За його словами, за останній час Нідерландах пролунало достатня кількість аргументів, які показують, що предмет цього референдуму не відповідає його меті, тобто, фактично закон став об'єктом зловживання з боку євроскептиків.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

Парламент Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію з Україною, а референдум з цього питання скликано після громадської ініціативи. Втім проведення референдуму призупинило процес самої ратифікації.