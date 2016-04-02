Угода про асоціацію Україна-ЄС відповідає інтересам Нідерландів та всієї Європи - Держдеп США

У Державному департаменті США заявили, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом відповідає інтересам Нідерландів та всієї Європи.

Про це на брифінгу сказала офіційний представник Держдепартаменту США Елізабет Трюдо, передає кореспондент УНІАН.

"Ми вважаємо, що Угода про асоціацію відповідає інтересам України, Нідерландів та Європи в цілому. Ми були дуже прозорими в цьому питанні, але вирішувати громадянам Нідерландів", - заявила Трюдо.

"Це створює нові економічні можливості для Нідерландів, України та Європи в цілому", - додала представник Держдепартаменту.

За її словами, Угода про асоціацію має вирішальне значення для подальшого забезпечення здійснення необхідних і важливих реформ з боку української влади.

У зв'язку з чим Трюдо зазначила, що виконання Україною Угоди про асоціацію "робитиме внесок до створення більш мирної, демократичної, процвітаючої і стабільного континенту".

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?