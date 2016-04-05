"Панамський скандал": Меркель та Лагард вимагають рішучої боротьби з корупцією в Україні

Про це вони заявили у вівторок, 5 квітня, під час прес-конференції в Берліні на тлі оприлюднення інформації щодо наявності у президента України Петра Порошенка офшорних компаній, передає Deutsche Welle.

Водночас Меркель запевнила Україну в подальшій підтримці. За її словами, всі кроки, які були зроблені міжнародним співтовариством, щоб допомогти країні, залишаються правильними. Окрім боротьби з корупцією та впровадження програми МВФ для економічного зміцнення країни, зусилля включають і пошук політичного вирішення конфлікту на Сході України. "Нічого з цього не стало менш актуальним, ніж було вчора", - цитує слова Меркель агенція Reuters.

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Очільниця МВФ, у свою чергу, заявила, що боротьба з корупцією повинна стати "ключовим елементом" в новій програмі МВФ для України.

Водночас, вона нагадала, що МВФ завжди наголошував на необхідності боротьби з корупцією в НАК "Нафтогаз України".