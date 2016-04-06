У Нідерландах соцслужби відмовилися публікувати протягом дня дані про явку на референдум - депутат

Про це повідомила народний депутат України (фракція «Блок Петра Порошенка») Світлана Заліщук на брифінгу під час скайп-включення з Гааги.

«Найбільші медіа і соціологічні служби домовилися між собою не публікувати впродовж дня інформацію щодо явки. Водночас муніципалітети мають намір оприлюднювати свої дані і, таким чином, партії зможуть порахувати приблизну явку і самі результати»,- сказала вона.

За словами Заліщук, останні результати дають можливість прогнозувати явку між 28% і 31%.

«Тобто, інтрига зберігається»,- констатувала політик.

Вона повідомила, що дані екзит-полу будуть оприлюднені одразу після закриття дільниць, тобто, після 9-ї години вечора. Заліщук нагадала, що якщо бажаючих проголосувати буде менше 30%, то референдум вважатиметься таким, що не відбувся.

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«На сьогодні вся соціологія показувала, що у разі досягнення необхідної явки "проти" буде більше, ніж "за" з невеликою перевагою»,- зазначила Заліщук.

За її словами, якщо розрив буде великим, то вже більшість політичних сил сказали, що вони не зможуть проігнорувати голоси своїх виборців.

«В такому разі це буде прецедент, оскільки на сьогодні немає відповідного прикладу в історії проведення референдумів в ЄС, на який можна буде спертися. Таким чином, прем’єр-міністр Нідерландів повинен буде поїхати в ЄС для проведення політичних консультацій щодо виходу з ситуації»,- вважає Заліщук.