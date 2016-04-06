Голландці у Японії підтримали Асоціацію з Україною – екзит-пол референдуму

Громадяни Нідерландів, які голосували у Японії, підтримали Угоду про Асоціацію України та ЄС. Про це у своєму Twitter, посилаючись на дані екзит-полу, повідомляє "Європейська правда".

Читайте такожСоцопитування в Нідерландах свідчить, що кількість опонентів України на референдумі переважає

"Голландці у Японії вже проголосували щодо асоціації України. Екзит-пол: 59% - за, 41% - проти", йдеться у повідомленні.

Голландці у Японії вже проголосували щодо асоціації України. Екзит-пол: 59% - за, 41% - проти #DutchReferendumpic.twitter.com/PvWt7YrxVQ — European Pravda (@EuropeanPravda) 6 квітня 2016 р.

Як повідомили УНІАН у Виборчій Раді Нідерландів, виборчі дільниці - близько 6,3 тис., відкрилися о 7.30 і будуть працювати до 21.00.

Читайте такожРеферендум в Нідерландах: явка в Гаазі та Роттердамі ледь 5%

Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади. Саме тому не буде відомо, скільки саме дільниць буде відкрито.

"Нідерландська Виборча Рада буде знати конкретні цифри тільки після референдуму, коли будуть зведені всі дані з місць. Офіційна інформація стосовно того, чи кількість тих, хто прийшов проголосувати, склала 30%, буде оголошена на засіданні Ради 12 квітня", - зазначили у Раді.

Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, який був ухвалений влітку минулого року.

Разом з тим у Раді зазначили, що неофіційна інформація, чи був подоланий поріг явки, буде оголошена сьогодні ввечері інформаційним агентством Нідерландів.

Останні прогнози щодо можливих результатів були опубліковані минулої суботи. Зокрема, у відповідності до прогнозів, явка може скласти від 35% до 43%, і проти готові проголосувати від 47% до 51%.