Парубій заробив у 2015 році 78 тисяч гривень, а також має квартиру площею 21 кв м
Перший віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій у 2015 році отримав 78 тисяч 122 гривні доходу.
Відповідні дані містяться в його декларації, розміщеній на сайті Ради. Зазначається, що ця сума є заробітною платою, іншими виплатами та винагородами, нарахованими (виплаченими) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору.
Читайте такожДоходи Порошенка в 2015 році впали в 6 разів - до 62 мільйонів гривень
Дохід родини Парубія склав 39 тис. 776 грн, з яких 28 тис. 307 грн є зарплатою, а ще 11 тис. 469 грн - страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу.
У декларації вказане майно, яке перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів родини депутата. Це земельна ділянка - 1100 кв.м, житловий будинок - 32 кв.м та квартира - 21 кв.м.
Парубій вказав Suzuki SX-4, 1586 куб.см, 82 кВт 2013-го року випуску як транспортний засіб, що перебуває у його власності, в оренді чи на іншому праві користування. У власності чи оренді родини перебуває Peugeot 508, 1997 куб.см,119 кВт того ж року випуску.
Крім того, у декларації йдеться про фінансові зобов'язання першого віце-спікера: добровільне страхування - 31878 - ПрАТ "СК "Українська страхова група", ПрАТ "СК "Іллічівська". Щодо родини також вказано добровільне страхування - 14150 - ПрАТ "СК "Українська страхова група".