Кириленко у 2015 році заробив лише 74 тисячі гривень
16:51, 01 квітня 2016Політика
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Віце-прем’єр-міністр – міністр культури України В’ячеслав Кириленко за 2015 рік отримав сукупний дохід у розмірі 74 398 гривень, а 168 184 гривні отримали члени його родини.
Кириленко задекларував у 2015 році 74 тисячі гривень доходу / Фото УНІАН
Про це йдеться в декларації віце-прем’єра про доходи за 2015 рік, опублікованій на Урядовому порталі.
Згідно з документом, весь сукупний дохід Кириленка і його родини – це лише заробітна плата. Серед задекларованого майна, що перебуває у власності або оренді Кириленка, зазначено дві квартири площею 53,2 та 154,8 квадратних метра.
Також, як свідчить декларація, віце-прем’єр володіє автомобілем Skoda Superb 2013 року випуску.
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