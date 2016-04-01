Кириленко у 2015 році заробив лише 74 тисячі гривень

Про це йдеться в декларації віце-прем’єра про доходи за 2015 рік, опублікованій на Урядовому порталі.

Згідно з документом, весь сукупний дохід Кириленка і його родини – це лише заробітна плата. Серед задекларованого майна, що перебуває у власності або оренді Кириленка, зазначено дві квартири площею 53,2 та 154,8 квадратних метра.

Також, як свідчить декларація, віце-прем’єр володіє автомобілем Skoda Superb 2013 року випуску.

Читайте такожКернес показав декларацію: ні квартири, ні машини