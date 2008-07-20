На саміті НАТО в грудні Україна отримає "першу оцінку поступу"

У Німеччині підтримують членство України в НАТО, але сумніваються, що в грудні Україна приєднається до Плану дій щодо членства в Альянсі.

Зокрема, як сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» радник канцлера ФРН з питань безпеки Крістоф ГОЙСГЕН, Ангела МЕРКЕЛЬ підтримує членство України в НАТО. За його словами, це принципова позиція, і саме А.МЕРКЕЛЬ сприяла тому, що на саміті НАТО в Бухаресті було вирішено – «Україна стане членом НАТО».

Водночас стосовно швидкого запрошення України до Плану дій з набуття членства, проти чого виступила А.МЕРКЕЛЬ у Бухаресті, то залишається виконати певні кроки, сказав К.ГОЙСГЕН. Радник А.МЕРКЕЛЬ назвав у цьому зв’язку реформу Збройних сил України та продовження загальних реформ у країні. К.ГОЙСГЕН особливо наголосив на необхідності збільшення підтримки вступу НАТО з боку українського населення, щоб уникнути поляризації суспільства.

К.ГОЙСГЕН сказав, що на наступному саміті НАТО буде проведено лише першу оцінку поступу України на шляху до Північноатлантичного альянсу. «З моєї точки зору, далі цього справа не піде», - сказав радник А.МЕРКЕЛЬ і висловив сумнів, що в грудні Україна приєднається до ПДЧ.

Що ж до Росії, яка виступає проти приєднання України до НАТО, то Москва «не має права вето на рішення Альянсу», сказав К.ГОЙСГЕН. За його словами, канцлер А.МЕРКЕЛЬ говорила про це російському керівництву.

На запитання, як реагують у Німеччині на територіальні претензії деяких російських політиків до України та рекомендацію Держдуми Президенту і уряду вийти з Договору про дружбу з Україною в разі її вступу до НАТО, К.ГОЙСГЕН відповів: «Звичайно, це неприйнятно, коли з боку третьої сторони лунають натяки на шантаж чи інші заходи, але це окремі голоси. Від уряду і Президента Росії таких заяв не було. Але в інтересах Європейського Союзу, НАТО і Німеччини, щоб Україна мала дружні відносини зі своїм сусідом Росією».