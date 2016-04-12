Більшість депутатів від БПП повернулися до сесійної зали Верховної Ради

10:56, 12 квітня 2016
Політика
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Більшість народних депутатів з фракції "Блок Петра Порошенко" повернулися до сесійної зали Верховної Ради.

Нардепы от фракции Порошенко вернулись в Раду / фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, наразі парламент розглядає законопроект, що стосується соціального захисту військовослужбовців.

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Як повідомляв УНІАН, вранці у Верховній Раді президент України Петро Порошенко провів зустріч з фракцією "Блок Петра Порошенка".

За даними джерела агентства, на зустрічі мова йшла про майбутній склад Кабінету міністрів.

Зазначимо, сьогодні, 12 квітня, парламент може проголосувати за відставку Арсенія Яценюка і призначення новим прем'єром Володимира Гройсмана.

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