Більшість депутатів від БПП повернулися до сесійної зали Верховної Ради
10:56, 12 квітня 2016Політика
3102 0
Більшість народних депутатів з фракції "Блок Петра Порошенко" повернулися до сесійної зали Верховної Ради.
Нардепи від фракції Порошенка повернулися в Раду / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, наразі парламент розглядає законопроект, що стосується соціального захисту військовослужбовців.
Читайте такожГройсман назвав своїх кандидатів в новий уряд
Як повідомляв УНІАН, вранці у Верховній Раді президент України Петро Порошенко провів зустріч з фракцією "Блок Петра Порошенка".
За даними джерела агентства, на зустрічі мова йшла про майбутній склад Кабінету міністрів.
Зазначимо, сьогодні, 12 квітня, парламент може проголосувати за відставку Арсенія Яценюка і призначення новим прем'єром Володимира Гройсмана.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter