Звільнений секретар міськради Чернігова побачив об'єднання ПР та БЮТ

Депутати Чернігівської міської ради сьогодні на черговій сесії достроково припинили повноваження секретаря міськради Віталія ГОЛЬЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході таємного голосування за припинення повноважень проголосували 29 депутатів, проти - 17. Для таємного голосування депутати спеціально створили лічильну групу, до складу якої увійшли 9 депутатів – представники усіх політичних сил, представлених у міськраді, та безпартійні.

До цього під час обговорення питання депутати заявляли, що поведінку секретаря міськради уже розглядали на засіданні постійної комісії з питань регламенту і законності, однак "моральний клімат під час проведення сесій не змінився". За зняття В.ГОЛЬЦЯ з посади секретаря висловлювалися депутати від КПУ, ПСПУ, частина представників Партії регіонів, а також БЮТ.

На захист В.ГОЛЬЦЯ виступили окремі депутати від Партії регіонів та СПУ. Зокрема, вони заявляли, що вагомих підстав для звільнення немає, а розгляд питання є замовним. "Депутати тут, а диригенти – в іншому місці", - сказав депутат-соціаліст Микола СКОК.

Міський голова Олександр СОКОЛОВ закликав до конструктивної співпраці і зазначив, що погано об`єднуватися "проти" когось, краще об`єднуватися "за". Міський голова також застеріг депутатів від ситуації, коли дуже складно буде обрати нового секретаря міськради. "Я не бачу жодної кандидатури, яка б змогла набрати 26 голосів", - сказав О.СОКОЛОВ.

В.ГОЛЕЦЬ у своєму виступі вибачився перед депутатами і пообіцяв, що критичні зауваження врахує в подальшому. "Вище своїх інтересів я ставив і ставлю інтереси міста", - наголосив він.

Після голосування В.ГОЛЕЦЬ подякував депутатам за спільну роботу і зобов`язався надалі сумлінно працювати разом з ними. Від коментарів журналістам він утримався, проте зауважив, що відбулося “об`єднання Партії регіонів та БЮТ” у цьому питанні, і він уже знає чотирьох претендентів на посаду секретаря міської ради - це представники БЮТ, СПУ та Партії регіонів.

За декілька тижнів до сесії в інтерв`ю одному з місцевих видань В.ГОЛЕЦЬ заявив, що є люди, зацікавлені у його знятті з посади секретаря, а також розповів про конфлікт із соціалістом Миколою РУДЬКОВСЬКИМ, “який його на цю посаду і привів”.

Відповідно до закону про місцеве самоврядування, кандидатуру на посаду секретаря міської ради пропонує міський голова, а затверджують депутати міської ради.