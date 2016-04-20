Ложкін запевнив, що Гройсман зможе запровадити реформи

"Сьогодні після тривалої перерви відновилися постійні засідання Національної Ради реформ. На жаль, процес формування нового уряду пригальмував роботу з реформування країни. Останні два місяці - це час, який було витрачено на пошук політичних компромісів, а не на виконання плану реформ", - написав Ложкін 19 квітня на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті новий уряд сформовано. Я називаю його урядом критичної необхідності: надто критичним є попит на якісні зміни, а часу на їх втiлення також критично мало. Новому уряду буде не просто входити в курс справ. Щоб його підтримати, команди Секретаріату Нацради реформ та Адміністрації Президента спільними зусиллями підготували пакет пропозицій", - повідомив голова АП.

Пропозиції поділено на чотири блоки: план для роботи уряду на перші 100 днів, невідкладні законопроекти на перші два місяці та до кінця 2016 року, пропозиції щодо реформи Кабінету міністрів та підвищення ефективності його роботи, пропозиції до Плану дій з пріоритетних реформ на 2016 рік.

"Переконаний, що Володимир Гройсман, який має досвід роботи на керівних посадах i в уряді, і в парламентi, зможе якiсно та ефективно організувати цi процеси", - підкреслив Ложкін.

Читайте такожЕкс-посол США – новому Кабміну: Якщо будуть політичні ігри замість реформ, то Захід від вас відвернеться"24 важливих проекти законів треба прийняти вже до кінця травня, бо від цього залежить, чи отримає Україна $1,7 млрд від МВФ, 705 млн євро від ЕС та додаткові $1 млрд пiд гарантії уряду США. Загалом до кінця року в рамках співпраці з МВФ та ЄС має бути розроблено та прийнято парламентом ще 129 законів, значна частина яких - пряма відповідальність Кабміну", - написав він.