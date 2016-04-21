Рада ЄС із юстиції розгляне скасування віз для українців 11 травня – журналіст

Рада Євросоюзу з питань юстиції розгляне лібералізацію візового режиму з Україною та Грузією в один день. Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав у своєму Twitter.

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"Лібералізації візового режиму для України і Грузії немає на сьогоднішньому порядку денному Ради Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ. Обидва питання будуть обговорюватися візової групою Ради 11 травня", - написав журналіст.

visa lib for #Ukraine & #Georgia are not on the agenda of JHA council today. both items to be discussed in Council visa woring group May 11 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2016

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати візи для українців. Про це заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.

"Я радий оголосити, що Єврокомісія прийняла законодавчу ініціативу внести Україну до списку країн з безвізовим режимом у візове законодавство. Іншими словами, ми виконуємо наші зобов'язання запропонувати безвізові поїздки в ЄС українським громадянам з біометричними паспортами", - заявив Аврамопулос.

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Як відомо, згідно з процедурою Євросоюзу, пропозиція Єврокомісії має пройти тривалу процедуру погодження серед країн-членів Євросоюзу і в Європарламенті.

Ця процедура займає не менше місяця. Після цього вона повинна бути затверджена Радою ЄС з питань юстиції, свободи і безпеки, яка збирається раз на квартал.