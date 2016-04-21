Лукашенко заявив, що Білорусь не буде "хлопчиком на побігеньках" у Росії
15:18, 21 квітня 2016Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що представники Заходу ніколи не ставили вибір: буде Білорусь з Росією чи Заходом.
REUTERS
Про це він заявив, виступаючи з посланням до білоруського народу і парламенту, повідомляє Naviny.by.
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"Навпаки, просять, щоб у Білорусі були хороші відносини і з Заходом, і з Росією", — підкреслив президент Білорусі.
У той же час Лукашенко підкреслив, що Білорусь не буде "на побігеньках у Росії".
"Я хочу, щоб росіяни розуміли, особливо керівництво Росії, що ми не будемо хлопчиками на побігеньках. Ми — самостійна суверенна держава, яка живе з вами в одному будинку і має свою квартиру, хай маленьку, невелику, але свою", — заявив Лукашенко.
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