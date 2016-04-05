Лукашенко має намір поглибити співпрацю з Євросоюзом

Про він заявив сьогодні на нараді з питань білорусько-європейських відносин, передає БЕЛТА.

"Важливо продовжити лінію на повну нормалізацію відносин і поглиблення співпраці з ЄС в контексті наших національних інтересів. Йдеться про зміцнення державного суверенітету і незалежності, безпеки і стабільності Білорусі", - заявив Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що останнім часом спостерігається позитивна динаміка в розвитку відносин між Європейським союзом та Білоруссю, рівень та інтенсивність контактів зросли.

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"Прийняте в лютому 2016 року рішення Євросоюзу про скасування більшості санкцій щодо Білорусі відкриває нові можливості для розвитку нашої взаємодії з Євросоюзом. Цей крок ясно свідчить про готовність ЄС та його країн-членів до активізації прагматичного співробітництва з Білоруссю", - розповів він.

При цьому Лукашенко наголосив, що для Білорусі неприйнятно, щоб партнери в ЄС або США ставили її перед вибором, розвивати відносини із Заходом чи з Росією.

Раніше національні збори (парламент) Білорусі заявили, що готові до розвитку взаємовигідного співробітництва з європейськими міжпарламентськими структурами, законодавчими органами країн Євросоюзу і США.