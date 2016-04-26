У Мінекономрозвитку з'явиться радник з питань IT

Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства в Twitter з посиланням на слова міністра в ході зустрічі з представниками американської компанії Cisco.

Читайте такожЕксперти спрогнозували двадцятку найбільш активних політиків у травні

"Запросили радника з IT, який буде тримати контакт з бізнесом на кшталт Cisco. Інновації та захист інтелектуальної власності в пріоритеті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розраховує на підтримку США у питаннях надання Києву технічної допомоги, особливо в сфері захисту прав інтелектуальної власності в нашій країні.

Читайте такожКасько розповів, як "діловод Шокіна" через офшор оплатив навчання своєї дочки у Лондоні

Мінекономрозвитку схвалив проект концептуальних засад реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Концепція передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності на базі "Укрпатенту" і Державної служби інтелектуальної власності.