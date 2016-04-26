У Мінекономрозвитку з'явиться радник з питань IT
Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів має намір призначити радника з питань IT, завданням якого буде контакт з бізнесом і захист інтелектуальної власності.
Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства в Twitter з посиланням на слова міністра в ході зустрічі з представниками американської компанії Cisco.
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"Запросили радника з IT, який буде тримати контакт з бізнесом на кшталт Cisco. Інновації та захист інтелектуальної власності в пріоритеті", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розраховує на підтримку США у питаннях надання Києву технічної допомоги, особливо в сфері захисту прав інтелектуальної власності в нашій країні.
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Мінекономрозвитку схвалив проект концептуальних засад реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Концепція передбачає створення Національного органу інтелектуальної власності на базі "Укрпатенту" і Державної служби інтелектуальної власності.