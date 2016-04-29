Одеська влада досі не купила квартири воїнам АТО, на які уряд виділив кошти ще у 2015 році - нардеп

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з посиланням на відповідь Саакашвілі.

"5 місяців знадобилось губернатору Саакашвілі, щоб відповісти на мій депутатський запит про кількість квартир, закуплених для воїнів АТО", - зазначив він.

"Звичайна відписка. Розпіарене скорочення апарату Одеської ОДА виявилось звичайним об'єднанням департаментів, які неспроможні виконувати найпростіші завдання. Однак така "оперативність" - не головне у цій історії", - написав Бурбак.

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"У 2015 році урядом Арсенія Яценюка на Одеську область з Державного бюджету було виділено майже півтора мільйона гривень для закупівлі квартир хлопцям, які на передовій втратили кінцівки. В результаті закуплена лише одна квартира вартістю трохи більше 500 тисяч. А решта грошей?", - наголосив голова фракції.

"Вочевидь, Міхеїлу Ніколозовичу замість витрачання дорогоцінного часу на участь у численних ток-шоу варто деколи звертати увагу на те, що твориться в його обласній адміністрації. Бо на словах - великий захисник, борець і реформатор, а на ділі - так ... посередній чиновник", - резюмував він.