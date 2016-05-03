Розслідування поліції та ГПУ щодо трагічних подій в Одесі необхідно об'єднати - Горбатюк

Про це наголосив начальник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі "5 каналу".

"Це розслідування розділене на дві частини. Наше управління займається розслідуванням щодо неналежного забезпечення громадського порядку під час подій 2 травня в Одесі. А органи поліції розслідують події щодо масових заворушень та неналежного виконання обов'язків працівниками ДСНС. Якщо брати нашу частину роботи, на теперішній час притягнуто до відповідальності двох осіб – колишнього керівника одеської міліції та його заступника. Заступник оголошений в розшук, тому що він втік, а стосовно начальника обвинувальний акт направлено до суду", – зазначив Горбатюк.

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"Говорити про те, що на теперішній час немає результатів – неможливо, розслідування рухається. Єдине, на мою думку, необхідно об'єднувати провадження стосовно масових заворушень і стосовно дій правоохоронців", – наголосив він.

"На теперішній час встановлена неналежна робота, бездіяльність, що призвела до тяжких наслідків. Водночас робота щодо перевірки можливого взаємозв'язку між правоохоронцями і Антимайданом триває на теперішній час, щоб чи виключити, чи підтвердити це. Тому що на теперішній час не встановлено достатньо даних, що воно було спільно з працівниками правоохоронних органів, чи якимось чином координувалося. Але робота в цьому напрямку триває", – додав начальник Управління спецрозслідувань ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали майже 300.