Кабмін пропонує внести до антиросійського санкційного списку керівників пропагандистських ЗМІ

Текст відповідного розпорядження від 20 квітня 2016 р. № 341-р опублікований на Урядовому порталі.

Згідно з поясненням до розпорядження, уряд підтримав пропозиції Міністерства інформаційної політики України щодо змін до санкційного списку та передав їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

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Розпорядженням Кабінету міністрів "Про внесення пропозицій щодо застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" запропоновано внесення змін та доповнень до додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію указом президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015. Зокрема, до санкційного списку пропонується додатково включити окремих керівників російських засобів масової інформації, що регулярно поширюють антиукраїнську пропаганду та подають неправдиву інформацію про події в Україні.

Разом з тим у розпорядженні не вказано прізвища фізичних осіб чи назви ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, в указі президента від 16 вересня про схвалення рішення РНБО щодо санкцій обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі. Санкції введено строком на один рік.

В указі, серед інших, фігурували представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено в'їзд в Україну. Це рішення викликало резонанс, й РНБО за пропозицією президента зняла санкції з декількох журналістів з Британії, Іспанії та ФРН.