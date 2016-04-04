В РНБО відповіли на заяву Медведєва про відсутність держави в Україні

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, коментуючи сьогоднішню заяву Медведєва.

"Україна - це держава, яка зупинила просування російського агресора на захід. Україна - це держава, яка своїм існуванням ставить хрест на відродженні та реванші радянської імперії зла", - зазначив Турчинов.

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"Хочу нагадати цим кремлівським неадекватним мрійникам, що в українців була держава зі столицею у Києві ще задовго до виникнення Московського улусу Золотої Орди. Україна існуватиме і після того, як злоба, агресія та внутрішні протиріччя, які завжди притаманні тоталітарним режимам, розірвуть на шматки залишок радянської імперії, що носить назву Russia (Раша)", - заявив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 квітня, Медведєв заявив, що в Україні не існує ані промисловості, ані держави.