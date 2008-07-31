Єдиний Центр вимагає від БЮТ змінити тон, коли говорять про Ющенка

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ висловила відверте занепокоєння тональністю заяв народного депутата (фракція БЮТ) Віктора УКОЛОВА щодо рішення глави держави відпочити у Криму.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ЄЦ.

«Безтактність й агресивність одного з піарників БЮТ Віктора УКОЛОВА, який публічно піддав сумніву конституційне право Президента на відпочинок, вкотре доводять, що в українській політиці досі панують методи чорного піару та холуйства», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

При цьому вона додала, що подібні заяви від БЮТ не вперше озвучують депутати другого чи третього ешелону. «Серйозний і відповідальний політик, незалежно від політичної кон’юнктури не ризикне опуститися до заяв такого рівня», - вважає представник ЄЦ. Докори депутата від БЮТ на адресу глави держави, за її словами, – “брудне політиканство” і повна відсутність у автора заяви “хоча б мінімальної політичної освіти”. “Навіть за дуже екстремальної ситуації Президентові не слід «стояти на табуретці» в зоні стихійного лиха. У нього трохи інша конституційна роль”, – запевнила Л.ОРОБЕЦЬ.

За її словами, відпустка глави держави зазвичай має формальний характер, під неї традиційно планується низка офіційних зустрічей на вищому рівні, що мають неабияке значення для всієї країни в цілому. Л.ОРОБЕЦЬ наголошує, що навіть у відпустці Президент продовжує інтенсивно працювати, свідченням чого є подані ним упродовж останніх днів законопроекти щодо подолання наслідків повені, а також проведені зустрічі, зокрема із президентом Вірменії.

«Ми з нетерпінням чекаємо тієї миті, коли зможемо побачити, як депутати від БЮТ вболівають за постраждалими від стихійного лиха під час голосування за президентські законопроекти. “Єдиний Центр” планує бути на позачерговій сесії у повному складі, а не в пропорції «один до п’яти», як це заведено в «дисциплінованого» БЮТ», – запевнила Л.ОРОБЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО увечері 28 липня відбув до Автономної Республіки Крим, де проведе частину щорічної відпустки.

Разом з тим, за даними прес-служби Президента, перебуваючи в Криму, глава держави перериватиме відпустку, щоб провести низку робочих поїздок та зустрічей.

29 липня народний депутат від БЮТ Віктор УКОЛОВ висловив думку, що Президент не має права відпочивати під час трагедії в державі.

Зокрема, підкреслив депутат, керівники держави не можуть йти у відпустку в той час, коли в країні стається трагедія загальнонаціонального масштабу. Саме такою трагедією є для України повінь на Західній Україні, про що свідчить і скликання з цього приводу Ради національної безпеки та оборони, і оголошення нею надзвичайного стану в шести областях, наголосив В.УКОЛОВ.

Тож, за словами депутата, видається вкрай нелогічним і навіть аморальним, коли Президент, який очолює РНБО, у розпал рятувальних та відновлювальних робіт на Західній Україні відбуває на відпочинок до Криму.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про проведення надзвичайної позачергової сесії Верховної Ради України і про оголошення надзвичайного стану в областях Західної України, які постраждали в результаті повеней.

Того ж дня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 31 липня.