Тимошенко не знає, що горілка "Бондарев" названа на честь бютівця?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена тим, що сьогодні Верховній Раді вдалося підвищити акцизний збір на тютюн і тютюнову продукцію, внаслідок чого з`явилася можливість збільшити суму надходжень до бюджету для відновлення районів, які постраждали від стихії, на 1,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу після засідання ВР.

Вона зазначила, що восени уряд планує винести на розгляд парламенту питання про подальше підвищення акцизу на тютюн і тютюнові вироби.

Прем`єр наголосила, що, попри підвищення акцизного збору його розмір все одно залишається нижчим, ніж в інших країнах.

«Доведеться восени ще один раз піднімати акцизи на тютюн, і уряд знову пропонуватиме парламенту це зробити», - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд пропонував підняти акцизи і на алкогольні напої, зокрема на пиво, але ця пропозиція не розглядалася. «На жаль, у ВР сидить дуже багато виробників пива і алкогольних напоїв, вони представлені в двох фракціях, у БЮТ їх немає, я хочу наголосити. Як тільки щось зачіпає бізнес-інтересів цих депутатів, то вони повстають просто радикально», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пояснюючи, чому рішення про підвищення акцизів на алкоголь не було ухвалено.

У той же час "Українська правда" стверджує, що депутат від БЮТ Степан Глусь має відношення до Немирівського лікеро-горілчаного заводу, а ще один бютівець Костянтин Бондарєв є власником лікеро-горілчаного бізнесу, який виходить на ринок під аналогічною маркою – "Бондарев".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії Верховної Ради України VI скликання депутати прийняли зміни до Державного бюджету на 2008 рік і до закону про підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби.