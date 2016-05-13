Порошенко: Весь світ стежить за тим, що відбуватиметься в ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення нового генерального прокурора Юрія Луценка колективу Генпрокуратури.

"Призначення генерального прокурора було однією з попередніх умов і стосовно нашого співробітництва з МВФ, і надання кредитних гарантій макрофінансової допомоги з боку наших партнерів. І весь світ зараз налаштував потужні оптичні прилади, щоб пильно стежити за тим, що зараз буде відбуватися в прокуратурі", - зауважив Порошенко.

"Суспільство хоче і має право через два роки після Революції Гідності побачити справедливість. Саме в цьому полягає завдання. Це завдання, яке я просив би прийняти до уваги нового генпрокурора. Саме цим завданням повинен керуватися кожен працівник прокуратури", - підкреслив він.

"Ті, кому прокуратура реально і в державних інтересах наступала на хвіст, мають достатньо можливостей для організації потужних критичних хвиль. Ще хтось на критиці ГПУ, а відповідно, і президента намагається заробити собі політичний капітал. Ще хтось мріяв перетворити прокуратуру в акціонерне товариство, в якому кожна політична сила має свій пакет - щось на зразок індульгенції від минулих і майбутніх гріхів" - вважає Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата з 350 зареєстрованих у сесійній залі.