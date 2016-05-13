Порошенко: Весь світ стежить за тим, що відбуватиметься в ГПУ
Президент України Петро Порошенко заявив, що призначення нового генерального прокурора було однією з умов продовження співпраці з МВФ про надання кредитних гарантій макрофінансової допомоги від міжнародних партнерів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення нового генерального прокурора Юрія Луценка колективу Генпрокуратури.
"Призначення генерального прокурора було однією з попередніх умов і стосовно нашого співробітництва з МВФ, і надання кредитних гарантій макрофінансової допомоги з боку наших партнерів. І весь світ зараз налаштував потужні оптичні прилади, щоб пильно стежити за тим, що зараз буде відбуватися в прокуратурі", - зауважив Порошенко.
"Суспільство хоче і має право через два роки після Революції Гідності побачити справедливість. Саме в цьому полягає завдання. Це завдання, яке я просив би прийняти до уваги нового генпрокурора. Саме цим завданням повинен керуватися кожен працівник прокуратури", - підкреслив він.
"Ті, кому прокуратура реально і в державних інтересах наступала на хвіст, мають достатньо можливостей для організації потужних критичних хвиль. Ще хтось на критиці ГПУ, а відповідно, і президента намагається заробити собі політичний капітал. Ще хтось мріяв перетворити прокуратуру в акціонерне товариство, в якому кожна політична сила має свій пакет - щось на зразок індульгенції від минулих і майбутніх гріхів" - вважає Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата з 350 зареєстрованих у сесійній залі.