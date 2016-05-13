Луценко має намір особисто представляти обвинувачення проти Януковича в суді – депутат

Про це повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Павло Різаненко в ефірі «5 каналу», поінформували УНІАН в прес-службі «БПП».

Депутат також назвав першочергові справи, якими збирається зайнятися новий генпрокурор.

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«Перше – це засудження Януковича та його оточення, друге – доведення до кінця справ щодо Майдану, повернення і зарахування до бюджету коштів «сім'ї», які сьогодні арештовані, але потрібно процесуально довести це до кінця, щоб вони потрапили до бюджету», - зазначив Різаненко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Юрія Луценка генеральним прокурором. За відповідну постанову проголосували 264 народні депутати із 350, зареєстрованих у сесійній залі.

Президент України Петро Порошенко, який був присутній на засіданні ВР, відразу ж у сесійній залі підписав указ про призначення Луценка на посаду генпрокурора.