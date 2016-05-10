Україна має всі шанси отримати черговий транш МВФ - депутат

Таку думку висловив народний депутат від "Народного фронту" Михайло Хміль, коментуючи початок роботи місії МВФ у Києві 10 травня.

За його словами, Україна може розраховувати на позитивне рішення щодо виділення чергового траншу, оскільки значна частина вимог, які висував МВФ, вже виконана попереднім урядом.

"За ініціативи Арсенія Яценюка було розпочато реформу "Нафтогазу". Результати роботи попереднього уряду у цьому напрямку очевидні: якщо фінансовий результат "Нафтогазу" позаторік був "мінус" 38 мільярдів гривень, то 2015 року компанія отримала майже 11 мільярдів гривень чистого доходу. 2016 року "Нафтогаз" вперше має стати прибутковим", - відзначив Хміль.

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Він також нагадав, що за прем’єрства Яценюка кілька великих держпідприємств України вперше почали приносити державі прибуток, що є яскравим свідченням ефективності боротьби уряду із корупційними схемами та ключовою вимогою Міжнародного валютного фонду.

Окрім того, відзначив Хміль, уряд Яценюка домігся значного покращення ситуації із зовнішнім державним боргом України.

"За час роботи Кабміну Яценюка державний борг України скоротився на 6 мільярдів доларів. Нашій команді вдалось не лише втримати країну від фінансового краху, але й покращити макроекономічні показники наприкінці 2015 року - попри російське вторгнення та несприятливу для України ситуацію на світових ринках. Такі результати фінансово-економічної стабілізації стануть вагомим аргументом для виділення чергового траншу від МВФ", - наголосив нардеп.

Діюча кредитна програма МВФ для України "Механізм розширеного фінансування" (Extended Fund Facility, EFF) була відкрита у 2015 році за наполяганням прем’єр-міністра Яценюка і розрахована на 4 роки. Сума фінансування за EFF - близько 17 мільярдів доларів. Наразі Україна отримала два транші - на 5 та на 1,7 мільярда доларів. Загалом після Революції гідності Україна вже отримала від Фонду 4 транші фінансової підтримки загальним обсягом 11 мільярдів доларів.