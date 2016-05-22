Порошенко: "Ми маємо усі можливості найближчим часом співати гімн України у Донецьку під жовто-блакитними кольорами"

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час урочистостей, присвячених від’їзду національної збірної України на чемпіонат Європи-2016 сьогодні на Михайлівській площі у Києві.

Порошенко зазначив, що 10 червня в Парижі розпочинається Євро-2016. Президент під час проводів збірної згадав про події Чемпіонату Європи 2012 року.

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"У мене перед очима стоїть Чемпіонат Європи 2012 року. Що для мене було найяскравішою подією цього чемпіонату? Виявляється, не події на футбольному полі, а 2 година ночі, Донецьк огорнутий в жовто-блакитні кольори, який співає український гімн і це було об’єднання усього Донецька і всієї України, і я переконаний, що футбол відіграє таку саму важливу роль, і ми маємо усі можливості найближчим часом співати футбольний гімн, український гімн у Донецьку під жовто-блакитними кольорами", - заявив Порошенко.