"Хтось працює, хтось протестує": Медведєв відповів на протест МЗС України через поїздку в окупований Крим (відео)
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прокоментував протест з боку МЗС України у зв'язку з його поїздкою в окупований Крим.
Це відбулося в Ялті під час його виступу на форумі "Единой России", передає ТАСС.
"Наші сусіди вже встигли висловити свій протест щодо приїзду голови уряду в один з регіонів нашої країни. Буває... Кожен займається своєю справою: хтось працює, хтось протестує", - заявив Медведєв.
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Раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із неузгодженим з українською стороною перебуванням голови російського уряду Дмитра Медведєва на суверенній території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і м. Севастополь.
Нагадаємо, Медведєв 22-24 травня перебуває в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у Феодосії він відвідав музей Івана Айвазовського. Як повідомляють ЗМІ, на вулиці до нього звернулися пенсіонери, обурені занадто низькими виплатами. Медведєв зазначив, що "грошей немає, а піднімати виплати уряд планує "по всій країні, не в окремому регіоні". Він сказав кримським пенсіонерам: "Тримайтеся!" і побажав їм здоров'я.