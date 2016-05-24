Візит Медведєва до Криму: МЗС України висловило протест

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі.

"Перебування Медведєва на території Автономної Республіки Крим є відвертим нехтуванням з боку російської влади державним суверенітетом України, свідченням порушення з боку Російської Федерації Статуту ООН, принципів і норм міжнародного права, свідомого ігнорування цією країною своїх міжнародних зобов’язань", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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В МЗС підкреслили, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні "органи кримської влади" та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.

Медведєв 22-24 травня перебуває у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у Феодосії він відвідав музей Івана Айвазовського. Як повідомляють ЗМІ, на вулиці до нього звернулися пенсіонери, обурені замалими виплатами. Медведєв зазначив, що "грошей немає", а піднімати виплати уряд планує "в усій країні, не в окремому регіоні". Він сказав кримським пенсіонерам: "Тримайтеся тут!", та побажав їм здоров'я.