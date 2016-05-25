Савченко прибула до Адміністрації президента

Фото Савченко в АП на своїй сторінці в Facebook опублікувала її сестра Віра.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

Президент України Петро Порошенко після винесення вироку Савченко заявив, що Україна готова передати РФ затриманих на Донбасі російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва в обмін на звільнення української льотчиці.

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24 квітня Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритми й терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

18 травня міністр юстиції РФ Олександр Коновалов заявив, що документи про передачу Україні Савченко надійшли до Мін'юсту Росії.

23 травня, відповідаючи на запитання щодо можливого обміну Савченко на російських спецназівців, Порошенко заявив, що влада зробить усе можливе для того, щоб Надія скоріше повернулася додому».

Сьогодні, 25 травня близько 15.00 президентський літак із українською льотчицею та народним депутатом Надією Савченко приземлився в аеропорту "Бориспіль".