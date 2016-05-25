Звільнення Савченко має підштовхнути до повного виконання Мінських угод - Керрі

Про це йдеться у заяві Керрі, яку посольство США в Україні передало УНІАН.

"Я вітаю сьогоднішні новини про те, що Надія Савченко повернулася в Україну, а також (вітаю - УНІАН) гуманітарне рішення українського уряду щодо звільнення двох російських спецпризначенців, які були затримані на українській землі та засуджені у зв'язку із звинуваченням у причетності до тероризму", - йдеться у заяві Керрі.

Читайте такожУ НАТО прокоментували звільнення Савченко

Секретар Держдепартаменту нагадав, що майже два роки тому Савченко була захоплена у бою на сході України та силоміць проти її волі вивезена до Росії.

Керрі заявив, що звільнення української льотчиці після довгих важких випробувань, включаючи одиночне ув'язнення, є важливою частиною у виконанні Росією своїх зобов'язань за Мінськими угодами. Він висловив переконання, що звільнення Савченко повинно тепер надати поштовх для повного виконання Мінських угод.

Читайте такожЄвродепутат: Підстав для скасування санкцій з РФ через звільнення Савченко немає

Зокрема, секретар Держдепартаменту США зазначив, що повне виконання Мінських угод включає встановлення справжнього, всеосяжного та стійкого режиму припинення вогню; забезпечення повного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до тих районів, які уражені конфліктом; проведення виборів у відповідності до українського закону, які відповідають стандартам ОБСЄ, та за участі спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ; виведення іноземних сил та техніки; а також повернення Україні повного контролю над її міжнародним кордоном.

"Ми також закликаємо Росію дотримуватися Мінських зобов'язань шляхом звільнення усіх полонених та незаконно затриманих осіб", - наголошується у заяві Керрі.