Адвокат розповів, на підставі чого Путін підписав указ про "помилування" Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві заявив адвокат Савченко Марк Фейгін.

"Родичі Корнелюка і Волошина подали ці заяви формально, й на їх підставі президент Путін підписав указ про "помилування", хоча в ньому про це не йдеться", - сказав захисник.

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Як повідомлялося, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, родичі загиблих на Донбасі журналістів звернулися до Путіна з проханням помилувати Савченко ще в березні.

"Путін раніше в середу подякував родичам загиблих на Донбасі журналістів ВДТРК - сестрі Антона Волошина і дружині Ігоря Корнелюка - за прохання помилувати засуджену за їхнє вбивство українську льотчицю Савченко. Глава держави висловив сподівання, що такі рішення, продиктовані міркуваннями гуманізму, сприятимуть зменшенню протистояння на південному сході України", - сказав Пєсков.