Адвокат розповів, на підставі чого Путін підписав указ про "помилування" Савченко
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про "помилування" Надії Савченко на підставі формальної заяви родичів загиблих на Донбасі російських журналістів Ігоря Корнелюка і Антона Волошина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві заявив адвокат Савченко Марк Фейгін.
"Родичі Корнелюка і Волошина подали ці заяви формально, й на їх підставі президент Путін підписав указ про "помилування", хоча в ньому про це не йдеться", - сказав захисник.
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Як повідомлялося, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, родичі загиблих на Донбасі журналістів звернулися до Путіна з проханням помилувати Савченко ще в березні.
"Путін раніше в середу подякував родичам загиблих на Донбасі журналістів ВДТРК - сестрі Антона Волошина і дружині Ігоря Корнелюка - за прохання помилувати засуджену за їхнє вбивство українську льотчицю Савченко. Глава держави висловив сподівання, що такі рішення, продиктовані міркуваннями гуманізму, сприятимуть зменшенню протистояння на південному сході України", - сказав Пєсков.