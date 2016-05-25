"Операція нагадала холодну війну": у Порошенка розповіли подробиці вивезення Савченко з Росії (фото з літака)

21:39, 25 травня 2016
Політика
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Прес-секретар президента України Святослав Цеголко розповів детально, як українку Надію Савченко вивозили з Росії. 

Савченко, самолет / facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ця операція нагадала мені холодну війну. Коли дисидентів обмінювали і визволяли у вільний світ", - зазначається у його повідомленні.

За його словами, президентський борт вилетів до Ростова близько восьмої. Сам Цеголко з Іриною Геращенко діставалися туди майже дві з половиною години, оскільки облітали окупований Донбас. 

"У Ростові понад годину стояли, перш ніж побачили два автобуси, які рухалися до нашого літака. Серце стиснулося. Я згадав мить вироку на цьому судилищі, коли російського суддю охороняли з дюжину автоматників у масках. А потім виштовхували нас з зали, коли ми співали гімн", - розповідає прес-секретар Порошенка.

Крім того, він згадав і про заборону розголошувати факт звільнення Савченко до того моменту, як літак з нею сяде в Борисполі, адже операція могла зірватися. 

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"Автобус із Надією простояв з півгодини, не зрушивши з місця. Можливо ті, хто "злили" цю інформацію, сподівалися на зрив усього. Але їм не вдалося. Два автобуси під’їхали ближче. І з них вийшла Надія. На диво автоматників у масках поруч не було", - повідомив Цеголко.

У той момент йому й Ірині Геращенко так і не дозволили вийти з літака. 

"Потім півгодини президентський літак з Надією не міг вилетіти додому: "граница пока закрыта", - повідомив у рацію голос російського диспетчера", - поділився спогадами прес-секретар президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України. 

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Надія Савченко нарешті в Україні /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Мама і сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Савченко перед відльотом з Росії
Савченко перед відльотом з Росії /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko
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© facebook Iryna Gerashchenko
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