"Затримок немає": в ЄС запевнили, що впровадження безвізового режиму для України йде за планом

Про це повідомив журналістам голова представництва ЄС Ян Томбінський.

"Жодної інформації, на підставі якої я міг би сказати, що там є якась затримка", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, чи реалізується процес упровадження безвізового режиму у відповідності з планом.

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Також Томбінський наголосив, що Україна виконала всі умови, необхідні для імплементації безвізового режиму.

"Ми розуміємо, що з українського боку все було виконано", - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, в ЄС обговорюють можливість перенести введення безвізового режиму з Україною. Про це заявив посол України при ЄС Микола Точицький.

У свою чергу в МЗС України запевнили, що розмови про можливе перенесення введення безвізового режиму для України або введення додаткових умов – це "маячня", оскільки повністю суперечать принципам ЄС.