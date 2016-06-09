Гройсман у червні відвідає США і Німеччину

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, у рамках візиту Гройсман проведе низку зустрічей, зокрема з Віце-президентом Джо Байденом, Спікером Конгресу США Полом Райаном, лідерами демократів та республіканців у Конгресі США.

У Вашингтоні та Нью-Йорку Гройсман проведе переговори з Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер, Міністром фінансів США Джейкобом Лью, Міністром енергетики США Ернестом Монізом, Адміністратором USAID Гейл Сміт, Головним операційним директором Світового банку Шрі Мульяні Індраваті, керівниками провідних американських банків та фінансово-промислових компаній.

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Прем’єр-міністр також візьме участь у щорічній конференції Центру американсько-українських відносин, Американської Ради зовнішньої політики та Інституту Євроатлантичного співробітництва.

Крім того, Гройсман зустрінеться з провідними експертами в Атлантичній Раді, українською громадою та лідерами єврейських організацій США.

Також, за підсумками зустрічі із статс-секретарями федеральних Міністерств Німеччини Гройсман повідомив, що 27 червня 2016 року на запрошення Федерального Канцлера Німеччини Ангели Меркель відвідає Берлін.