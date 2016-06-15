Пожежа у Солом’янському суді Києва: Матеріали НАБУ не постраждали

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на запитання журналістів сьогодні в Києві.

"Сама пожежа в суді - хай це встановлюють (правоохоронці): чи це був випадок, чи це був підпал... За попередньою інформацією, наші документи в приміщенні не постраждали", сказав Ситник.

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На запитання, чи важко відновлювати втрачені справи, він сказав: "Якщо горять документи в суді, відновити їх або дуже важко, або неможливо".

Як повідомляв УНІАН, пожежа у Солом'янському райсуді столиці на вулиці Максима Кривоноса сталася в ніч на 13 червня.

Точна причина загоряння невідома. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав - під час займання на місці події знаходився лише охоронець.

За даними ЗМІ, зали засідань та кабінети суддів не постраждали. Натомість вигоріла кімната, де зберігалися матеріали кримінальних справ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.