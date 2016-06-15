Лавров вперше заявив про переговори щодо обміну громадян Росії, затриманих в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в ході виступу в Держдумі РФ, відповідаючи на запитання, чи володіє МЗС Росії достовірними даними, списками затриманих громадян Росії на території України.

Лавров зазначив, що така робота ведеться, і не тільки МЗС Росії, а й іншими російськими відомствами.

«Список, який є у нас, можливо, не є вичерпним, тому що дуже часто про зникнення наших громадян ніхто нікому не повідомляє. Родичі про них не знають, а якщо немає родичів, то ми не можемо отримати таку інформацію. Робота ця ведеться», - сказав Лавров.

Він заявив, що МЗС РФ «постійно вимагає внесення ясності в ці питання».

«В рамках Контактної групи, як ви знаєте, йде процес узгодження обміну полоненими, і ми прагнемо до того, щоб у будь-якому випадку, в рамках чи поза рамками Мінських домовленостей, всі ті, хто був затриманий і продовжує залишатися під вартою, були ідентифіковані, і ми готові займатися і будемо займатися долею кожного з наших громадян», - наголосив він.

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Лавров повідомив, що на нинішньому етапі це одна з пріоритетних сфер роботи МЗС РФ на українському, американському та європейському напрямках.

«Без впливу з боку Заходу навряд чи можна розраховувати на те, що Київ піде на якісь нормальні кроки в цій сфері», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня на засіданні Ради федерації уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов заявив, що в Україні висунуто звинувачення понад 130 росіянам за участь у боях на Донбасі.

«За нашими даними, понад 100 людей нині російських громадян перебувають у в'язницях (в Україні - УНІАН). Понад 130 російським громадянам пред'явлено звинувачення за політичними статтями у зв'язку зі збройним конфліктом у Донбасі», - сказав Долгов.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».