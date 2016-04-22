У Лаврова визнали 130 росіян, які воюють на боці бойовиків на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Ради федерації уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов.

«За нашими даними, понад 100 людей зараз російських громадян перебувають у в'язницях (в Україні - УНІАН). Більш як 130 російським громадянам пред'явлено звинувачення за політичними статтями у зв'язку зі збройним конфліктом у Донбасі», - сказав Долгов.

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Разом з тим він заявив, що немає точних даних, скільки росіян перебувають в українських СІЗО і в‘язницях. «Є різні оцінки, але, на жаль, перевірити це дуже важко, бо робота наших дипломатичних і консульських співробітників в Україні вкрай утруднена через відсутність кооперабельності з боку української влади», - сказав Долгов.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня один з колишніх ватажків російських терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Росія залишила бойовиків з числа громадян РФ, затриманих на Донбасі українськими силовиками.

«Підступне й лицемірне невизнання російською владою участі росіян у цій війні стало візитною карткою, починаючи з укладення Мінського угоди - Мінська-1 і Мінська-2. Відповідно, російські люди, які опинилися в полоні чи виявилися політв'язнями тільки тому, що боролися за возз'єднання України з РФ, Новоросії з РФ, вони всі виявилися залишеними напризволяще», - сказав бойовик.

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Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».