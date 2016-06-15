Порошенко скасував персональні санкції, запроваджені через іранську ядерну програму
Президент України Петро Порошенко підписав указ про рішення РНБО від 20 травня 2016 року, відповідно до якого знімаються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи щодо громадян Ірану, введені на виконання резолюції Ради безпеки ООН через іранську ядерну програму.
Про це йдеться в тексті указу, оприлюдненому на сайті президента.
"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 №2231 щодо спільного всеосяжного плану дій стосовно персональних санкцій "(додається)", - відзначається у документі.
В оприлюдненому на сайті глави держави рішенні РНБО України зазначено, що Рада ухвалила рішення підтримати пропозиції Кабінету Міністрів (розпорядження Кабміну України від 29 квітня 2016р № 360-р).
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Однак, у рішенні РНБО також зазначено, що певні санкції будуть продовжені.
"Застосувати до 18 жовтня 2018 р. персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: 1) фізичних осіб згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016р № 360-р; 2) юридичних осіб згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016р № 360-р", - зазначається в документі.
Крім цього, РНБО доручила Кабміну України переглянути постанову від 5 вересня 2007 року № 1092 "Про виконання резолюцій Ради безпеки ООН щодо Ісламської Республіки Іран" на предмет її актуальності, а Міністерству закордонних справ України - поінформувати Радбез ООН і компетентні органи Європейського Союзу про застосування санкцій.