Порошенко скасував персональні санкції, запроваджені через іранську ядерну програму

Про це йдеться в тексті указу, оприлюдненому на сайті президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 №2231 щодо спільного всеосяжного плану дій стосовно персональних санкцій "(додається)", - відзначається у документі.

В оприлюдненому на сайті глави держави рішенні РНБО України зазначено, що Рада ухвалила рішення підтримати пропозиції Кабінету Міністрів (розпорядження Кабміну України від 29 квітня 2016р № 360-р).

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Однак, у рішенні РНБО також зазначено, що певні санкції будуть продовжені.

"Застосувати до 18 жовтня 2018 р. персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: 1) фізичних осіб згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016р № 360-р; 2) юридичних осіб згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016р № 360-р", - зазначається в документі.

Крім цього, РНБО доручила Кабміну України переглянути постанову від 5 вересня 2007 року № 1092 "Про виконання резолюцій Ради безпеки ООН щодо Ісламської Республіки Іран" на предмет її актуальності, а Міністерству закордонних справ України - поінформувати Радбез ООН і компетентні органи Європейського Союзу про застосування санкцій.