Україна цього року відновить співпрацю з Іраном після 11-річної перерви – Зубко

Про це заявив віце-прем’єр Геннадій Зубко під час відкриття пленарного засідання Міжурядової українсько-іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва в Тегерані, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

Читайте такожВ Обами пояснили, чому відклали введення нових санкцій проти Ірану«Проведення V засідання Міжурядової українсько-іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва відбувається сьогодні після тривалої паузи у співпраці наших країн. Ми розцінюємо це як можливість відновити діалог з усіх актуальних питань взаємовигідного співробітництва в інтересах народів наших держав», - цитує Зубка прес-служба.

За словами віце-прем’єра, підписаний меморандум про співробітництво стане основою відновлення двосторонньої співпраці країн після 11-річної перерви.

Зубко зазначив, що Україна та Іран мають широкий спектр потенційних напрямків співробітництва, зокрема: в торгівлі, фінансовій та банківській сферах, авіабудуванні та суднобудуванні, енергетиці, у галузях транспорту, сільського господарства, забезпечення кредитів і спільних інвестицій, спільній розвідці та видобутку корисних копалин, будівництві тощо. За його словами, буде продовжено дію конкретних контрактів у машинобудуванні, авіабудуванні, інфраструктурних проектів, які були зупинені внаслідок дії санкцій.

Пресс-служба Кабміну повідомила, що українська сторона готова до проведення чергового, шостого засідання Комісії у Києві у 2017 році. «Ми чекаємо на іранську делегацію наступного року», - цитує Зубка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, урядова делегація України перенесла візит до Ірану, який раніше було заплановано на кінець 2015 року, на перший квартал 2016 року з огляду на цілу низку причин, включаючи необхідність опрацювання внутрішніх питань – держбюджету і Податкового кодексу. Ключовими темами переговорів буде продукція машинобудування та сільського господарства.

Раніше Міністерство економічного розвитку зазначало, що близька перспектива зняття економічних санкцій з Ірану актуалізувала питання розвитку українсько-іранського співробітництва з широкого кола питань. Зокрема, йшлося про збільшення аграрного експорту до Ірану, співробітництво в паливно-енергетичній сфері, машинобудуванні, особливо вагонобудуванні та літакобудуванні, а також у будівництві.