Парубій сподівається, що правоохоронці не допустять втечі Онищенка з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі "5 каналу".

Спікер зазначив, що сьогодні близько 11-12-ї години подання від ГПУ про зняття недоторканності з Онищенка, його затримання та арешт надійшло до парламенту. "До голови Верховної Ради. Тут же, невідкладно, я навіть на перерві просто вийшов із залу для того, щоб невідкладно дати подання на Регламентний комітет", - сказав він.

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Парубій наголосив на необхідності дотримання процедури в цьому питанні, аби не було можливостей для оскарження рішень. Так, Онищенко має 5 днів для надання письмових пояснень. "Я думаю, що Регламентний комітет у найшвидший термін пройде всі процедури і подасть подання у парламент", - зазначив голова ВР.

Зі свого боку, зауважив спікер, він дуже розраховує, що "українські правоохоронні органи не допустять, щоб ця людина могла покинути межі України на час проходження тих процедур". "Український парламент своє питання швидко і ефективно виконає, наскільки це дозволяє Регламент", - сказав Парубій і додав, що процедури можуть завершитися орієнтовно у 10-денний термін.

Спікер також зазначив, що не має інформації, чи Онищенко знаходиться в Україні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 червня, НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Онищенка.

Упродовж дня в Києві тривав обшук приміщень народного депутата.

Онищенка підозрюють у привласненні державного майна. У справі фігурує сума в 3 млрд грн.

Сьогодні, 16 червня, подання Генпрокуратури було зареєстровано у Верховній Раді.