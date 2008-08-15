Президенти України та Латвії обговорили ситуацію в Грузії

Президенти України Віктора ЮЩЕНКО та Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС висловилися за необхідність участі багатосторонніх миротворчих сил в зоні південно-осетинського конфлікту.

Про це йшлося під час їхньої сьогоднішньої телефонної розмови, повідомляє прес-служба глави Української держави.

У ході розмови Президенти України та Латвії обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема виконання домовленостей, досягнутих в ході державного візиту В.ЗАТЛЕРСА в Україну 25-27 червня 2008 року.

Головну увагу під час розмови було приділено обміну думками стосовно ситуації навколо Грузії та заходів щодо її врегулювання. Було наголошено на необхідності якнайшвидшого прийняття резолюції Ради Безпеки ООН, обов`язковим елементом якої було б підтвердження суверенітету та територіальної цілісності Грузії. Глави обох держав висловилися за необхідність участі в зоні південно-осетинського конфлікту багатосторонніх миротворчих сил.

В.ЮЩЕНКО та В.ЗАТЛЕРС домовились продовжити консультації з питань врегулювання ситуації в Грузії з лідерами інших держав.