В "Народному фронті" закликають правоохоронців "взятися" за діючих депутатів-колишніх регіоналів

Про це заявив представник фракції "Народний фронт", член Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Ігор Лапін, коментуючи обшуки, які Генпрокуратура провела в будинках колишніх депутатів від ПР Андрія Клюєва і Володимира Сівковича.

"Ми вітаємо активізацію слідчих дій щодо Клюєва і Сівковича. На жаль, ці впливові діячі режиму Януковича давно втекли від правосуддя - вочевидь, прихопивши з собою більшість цінностей та доказів", - сказав він.

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"ГПУ, СБУ і НАБУ не повинні зупинятися на цьому. Обшуки й арешти мають нарешті зачепити й інших впливових злочинців поваленого режиму. Тих, що мають депутатський мандат, спокійно ходять у Верховну Раду і на телеефіри, - так, нібито Євромайдану й зради України Януковичем і не було. Всі провідні депутати-"регіонали" мають бути притягнені до відповідальності за розкрадання України, за розстріли на Майдані та війну. Я кажу про Льовочкіна, Бойка, Вілкула, Ківалова, Бакуліна - про цілу фракцію "Окупаційного блоку", - заявив народний депутат.

Підставою для слідчих дій щодо депутатів від "Опоблоку", відзначив він, є численні журналістські розслідування.

"Про злочини "регіоналів" іще до Євромайдану опубліковані десятки добре аргументованих журналістських розслідувань: про розкрадання бюджетних коштів через держзакупівлі, про незаконне відчуження землі, політичну корупцію й кумівство в органах влади, судах, виборчих комісіях. Прізвища, адреси об’єктів і назви фіктивних фірм роками відомі громадськості. Так, нині депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол була першим журналістом, який розслідував "Межигір’я" Януковича та корупційні "газові схеми" Онищенка-Кадирова", - наголосив він.

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При цьому Ігор Лапін нагадав, що в обох цих злочинних схемах задіяні і нинішні втікачі від правосуддя (Клюєв, Сівкович, Іванющенко) та їх подільники з числа діючих нардепів.

"Те ж саме можна сказати про будь-яку резонансну корупційну справу щодо режиму Януковича, яка нині розслідується правоохоронцями", - додав парламентар.

У той же час, на думку Лапіна, затягування із кримінальним переслідуванням екс-"регіоналів" загрожує їх реваншем, скасуванням антикорупційних реформ та капітуляцією перед Росією.

"П’ята колона" вже почала масований контрнаступ на українську державність. "Опоблок" ініціює проект постанови про відставку міністра юстиції Петренка. Це помста злочинців Януковича за принципову позицію Петренка у питаннях люстрації, переслідування Росії у міжнародних судах; за судову реформу і проєвропейську реорганізацію сфери юстиції. Агенти "регіоналів" у судах масово, скоординовано саботують люстрацію чиновників і переатестацію міліціонерів. Їхня головна мета – згортання курсу реформ і капітуляція перед Росією. "Народний фронт" не допустить скасування реформ, заради яких відбулася Революція гідності. Правоохоронні органи та демократичні сили в парламенті мають зупинити реванш екс-регіоналів та покарати їх за усі трагедії, які пережила Україна останніми роками", - заявив представник фракції.

Ігор Лапін також додав, що чинний Генеральний прокурор має намір "грати вдовгу", а тому буде робити популярні серед народу речі.

"Покарання "регіоналів" - це одна з тих популярних речей, на яку українці очікують ще з часів Майдану, на який вони виходили не заради "гречки" чи грошей, а саме через відчуття несправедливості", - резюмував Ігор Лапін.