НАТО можуть зацікавити українські протиракетні станції - експерт

Україна припинила дію угоди про спільну з країнами СНД систему попередження про ракетний напад (СПРН) і контролю космічного простору. Як стало відомо в суботу, відповідний указ підписав президент Ющенко.

Ще на початку цього року Росія денонсувала угоду з Україну про спільне використання радіолокаційних станцій з попередження ракетного нападу. Нині з цієї угоди вийшла й Україна. Аналітики пов’язують такий крок офіційного Києва російсько-грузинським конфліктом. Заступник директора київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь каже, що тепер українськими протиракетними станціями, які розміщуються у Севастополі та Мукачевому, будуть активно цікавитися США та країни ЄС. «Якщо Україна надасть НАТО ці станції, то альянс буде дуже радий такому розвитку подій, бо щоб збудувати станції такого ґатунку потрібно багато коштів. А старі європейські країни не дуже хочуть витрачати кошти на систему ПРО», - зауважив експерт. На його думку, українські радіолокаційні системи можуть бути доповненням систем ПРО, які США планує розгорнути в Чехії та Польщі. Михайло Самусь переконаний: за використання українських протиракетних станцій НАТО платитиме Україні адекватну ціну, а не таку як Росія, коли плата лиш на 19 % покривала експлуатаційні витрати. Тепер за рахунок нового партнера Україна може значно модернізувати свої протиракетні станції та покращити оборонну систему країни, вважає Самусь.

Німецька хвиля